Краще за Javelin: Україна змогла у 4 рази наростити виробництво ПТРК "Стугна-П" за пів року

Виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Стугна-П" збільшилося в чотири рази порівняно з січнем 2023 року. Тенденцію планують зберегти, оскільки потреба у ПТРК дуже велика.

Україна буде системно працювати, щоб більше виробляти власного продукту, який за технічними характеристиками переважає Javelin. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про виробництво

Його збільшують задля потреб фронту.

Ми в липні виробили в 4 рази більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо,

– підкреслив Камишін.

За словами міністра, "Стугна" переважає ПТРК Javelin "за всіма технічними параметрами", тому в міністерстві працюють, щоб свого продукту було більше. У планах – боротьба за зовнішні ринки.

Як справи із оборонно-промисловим комплексом

Український ОПК зростає, адже держава переводить економіку на військові рейки. Цивільні підприємства починають випускати оборонну продукцію, а частка держсектору в секторі оборони зменшується.

Олександр Камишін наводить такі цифри:

у лютому 2023 року в Україні було по 2 постачальники корпусів мін 82 міліметрів і 120 міліметрів, а сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.

до війни, у лютому 2022 року, 80% галузі ОПК становив держсектор – сьогодні менше.

Міністр вважає, що це позитивні результати.

І через п'ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках,

– прогнозує він.

Проводити приватизацію не планують. Зменшення частки держсектору буде природним процесом, адже "приватні компанії розвиваються швидше за державні".

Раніше Олександр Камишін дав інтерв'ю The New York Times, де розказав, що за липень 2023 року український ОПК виробив більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

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Інші українські оборонні розробки

Під час війни дуже важливо давати фронту достатню кількість зброї. Також, як відповідь на виклики, з'являються нові зразки озброєння.

Наприклад, ракета "Трембіта", яку розробники називають народною, має стати приманкою для російської ППО. Її легко виробляти, а також неможливо знищити місце виробництва: створювати "Трембіту" можна навіть у гаражі. Процес виробництва української ракети показав французький телеканал.