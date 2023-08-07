До кінця року Україна почне виготовляти артилерійські снаряди стандарту НАТО, – Камишін

У липні Україна виробила вдвічі більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. До кінця року наша держава також вироблятиме боєприпаси стандарту НАТО.

Мовиться про снаряди калібру 155 міліметрів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Україна почне виготовляти артилерійські снаряди стандарту НАТО

Камишін зазначив, що результати виробництва снарядів за липень свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, а про те, як мало вона виготовляла раніше. За його словами, пройдуть роки, перш ніж наша держава зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб.

За рік до вторгнення Україна взагалі не виготовляла боєприпасів. Міністр заявив, що виробництво розосереджене по території всієї нашої держави та за кордоном. До кінця року:

вироблятимуть боєприпаси калібру 155 міліметрів – стандарту НАТО,

продовжується виробництво радянських калібрів 152 та 122 міліметри.

Камишін підсумував, що оборонна промисловість України може послужити двигуном відновлення економіки та убезпечити її після закінчення війни.

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Німецькі танки Leopard ремонтуватимуть в Україні

Нещодавно німецький концерн Rheinmetall почав навчати українських фахівців ремонтувати його техніку. Зокрема, мовиться про:

танки Leopard 1,

Leopard 2,

системи на базі танків Leopard.

За кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.

"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.