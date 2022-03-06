Вірогідність того, що Лукашенко відправить свою армію в Україну зараз малоймовірна, – МВС

У МВС запевняють, що є дуже мала ймовірність того, що Олександр Лукашенко відправить своє військо до України.

Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він наголосив на тому, що чоловіки у Білорусі надзвичайно демотивовані та не готові до повномасштабної війни.

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Білоруси масово втікають за кордон

Вадим Денисенко підкреслив, що серед чоловічого населення Білорусі почалися поширюватися панічні настрої. Різко зросла кількість чоловіків, які масово виїжджають за кордон, втікають з країни. Усе тому, що вони бояться бути направленими до України.

Стосовно вірогідності Лукашенка направити свої військові частини, то радник міністра вважає, що вона невелика.

Тут теж треба розуміти, що білоруська армія відносно невелика, демотивована і боєздатних частин там не дуже багато. Хоча в нашій ситуації додаткових 5 – 10 тисяч людей – це дуже серйозно,

– зауважив він.

Але Вадим Денисенко висловив надію, що внутрішня ситуація в Білорусі не дозволить Лукашенкові вступити у війну. Хіба на нього сильно чинитиме тиск Володимир Путін.

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