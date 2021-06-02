Вирок Чубарову від окупантів – це знущання, – посол Євросоюзу

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав "знущанням" вирок главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Раніше підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму засудив його до 6 років ув'язнення та штрафу у розмірі 200 тисяч рублів.

В Євросоюзі не оминули увагою вирок, який так званий "суд" Криму виніс Чубарову. Зокрема, свою реакцію оприлюднив у мережі посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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В ЄС прокоментували "вирок" Чубарову

У своєму твітері Маасікас заявив, що повністю підтримує Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримських татар, заочно засудженого до 6 років позбавлення волі "владою" Криму.

Вирок – це знущання з російських зобов'язань як держави-окупанта,

– зазначив посол ЄС в Україні.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала "ганебним судилищем" процес над Чубаровим та винесений йому вирок.

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