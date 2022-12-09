Вірте тільки мені, – Путін цинічно прокоментував проблеми у російській армії

Ні для кого не секрет, що становище у російській армії, м'яко кажучи, не дуже добре. Мобілізованих окупантів без підготовки, спорядження, подекуди й їжі кидають помирати за інтереси Путіна.

Оскільки потік скарг не припиняється, незадоволення росіян зростає. Тож коли у росіян появилася нагода, вони спитали свого лідера на пресконференції у Бішкеку напряму: "як так"? Про це повідомили росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Вірити можна лише царю

Так, російська журналістка зазначила, що від російського "гарматного м'яса" не припиняються повідомлення та запити воєнкорам та волонтерам. Їм не хватає не те, що екіпірування, мовиться й про медицину, адже "розхідники дуже швидко закінчуються".

І усе це – на тлі постійних запевнень Путіна, що проблеми у російській армії вирішуються або вони уже вирішені. "Кому вірити? Звітам міноборони чи бійцям з передової?" – запитала журналістка.

Вірити нікому не можна, тільки мені можна,

– відповів він.

Путін спробував виправдатися

Однак щоб його відповідь не була схожою на намагання позбутися дратівливої мухи, він спробував пояснити більш розгорнуто. За його словами, він з міноборони Росії співпрацює регулярно, і його постійно запевнюють, що цих проблем стає дедалі менше.

Але проблеми цілком ще далеко не вирішені. Але це питання часу. Найгостріші, я думаю, уже закриті,

– сказав Путін.

З його слів виходить, що нехватка навіть їжі для його ж солдат – це не найгостріше питання. Самі якось там впораються.

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