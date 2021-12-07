Віртуальна зустріч президентів США та Росії: навіщо це Байдену та які козирі має Путін

Кремль стягнув війська до українських кордонів, щоб посилити російську позицію на майбутніх віртуальних переговорах президентів США та РФ.

Однак очільник США Джозеф Байден також зацікавлений у діалозі з Володимиром Путіним. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор "Фонду громадської дипломатії" Антон Найчук.

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Путін хоче бути перемовником

За словами експерта, Володимир Путін прагне бути бажаним перемовником, а не стороною конфлікту для Заходу. Очільник Кремля хоче, щоб Росія мала позиції ключового гравця у світовій політиці.

Для нього не важливо, якими будуть причини переговорів: чи то посередництво у подоланні криз, як, наприклад, та ж міграційна, чи українська криза, чи переділ сфер впливу в Африці, де Росія активно відвойовує собі позиції зайняті раніше офіційним Парижем,

– пояснив Антон Найчук.

Він нагадав, що нещодавно відбулася зустріч на рівні міністрів оборони та глав МЗС від Росії та Франції.

Розмова президентів США та Росії має відбутися 7 грудня 17:00 за київським часом. Вона запланована у форматі відеозв'язку по захищеній лінії.

Путін не хоче, щоб Росію сприймали як сторону конфлікту / Фото з архіву 24 каналу

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Які козирі отримує Путін

На думку експерта, Путін "одержує додаткові козирі у своїй геополітичній грі", якщо з ним хочуть домовлятися.

А досягати свого можна і граючи м'язами військовими. Так, як це зараз, власне, робить Москва на нашому кордоні. Згадаймо весняне стягування російських сил до українських кордонів. Тоді так само говорили про підготовку вторгнення. І саме на тлі цього загострення згодом відбувся саміт у Женеві. Є підстави вважати, що цього разу ми бачимо дещо схоже,

– наголосив Антон Найчук.

За його словами, Кремль посилює "свою переговорну позицію на майбутньому віртуальному саміті" внаслідок нарощування присутності біля кордонів України.

Джозеф Байден та Володимир Путін проведуть віртуальну зустріч 7 грудня / Колаж 24 каналу

Навіщо Байдену переговори з Путіним

В такий спосіб закладається фундамент аби виправдати прийдешній діалог і для Байдена. Останній зараз має далеко не найкращі показники електоральної підтримки у себе в країні. А ще ж є різна конспірологія стосовно стану здоров'я Байдена та конфронтація з республіканцями,

– зазначив директор "Фонду громадської дипломатії".

Ці негативні фактори вплинуть на результати виборів до Конгресу наступного року. Експерт пояснив, що вже скоро Джозефа Байдена можуть почати порівнювати з попередником Дональдом Трампом. Це пов'язано з м'якою реакцією на витівки Росії.

Байден також зацікавлений у переговорах з Путіним / Фото з архіву 24 каналу

Для американського президента зустріч з російським візаві має стати вікном можливостей, яке він використає задля покращення власного внутрішньополітичного становища. Бо ж, якщо в результаті перемовин із Путіним, останній відведе війська, в очах американців їхній президент виглядатиме переможцем,

– пояснив фахівець.

Він пояснив, що крім віртуальної зустрічі, має відбутися й повноцінний саміт у 2022 році. Йтиметься про кібербезпеку та загалом безпеку в міжнародному просторі. Однак український кейс матиме ключове значення.

Антон Найчук пояснив, що зустріч має значення і для Путіна, і для Байдена / Фото надано 24 каналу

На думку росіян, ані Франція, ані Німеччина не будуть тиснути на Україну, щоби та пішла на домовленості, вигідні Путіну. Саме тому російській стороні необхідно вибити собі компроміс з боку США. Наші супротивники роблять ставку на те, що Байден зможе переконати Зеленського піти на виконання мінських угод,

– уточнив Антон Найчук.

Якщо ж про це домовитися не вийде, то Путін спробує досягти успіху у розмові про нормалізацію економічних відносин – очільник Кремля зацікавлений, щоб санкції проти Росії були зняті. Також він хоче обговорити сфери впливу. У цій ситуації міграційна криза є "додатковою фігурою для росіян на всезагальній геополітичній шахівниці".

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