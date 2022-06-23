Вірю, прапор ЄС буде у кожному місті України, яке ще маємо звільнити від окупантів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що ми звільнимо від російських загарбників кожне українське місто. І в кожному з таких населених пунктів майорітиме прапор Євросоюзу.

Також він заявив, що Європа та Україна спільно відбудовуватимуть зруйновані міста після війни. Про це він сказав під час виступу перед лідерам Європи.

Вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації РФ. Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни – разом,

– заявив Володимир Зеленський.

Він окремо подякував саміту усіх лідерів Євросоюзу, а також гером України, які зі зброєю в руках захищають свою країну та, як зауважив президент, свободу усієї Європи.

Я дякую за те, що ви робите можливою нову історію України, нову історію Європи – ще сильнішою, і ще вільнішою. Дуже дякую вам всім. Слава Україні,

– сказав глава держави.