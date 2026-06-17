Росія готує Крим до можливої висадки українського десанту, – ВМС ЗСУ

Російська сторона готує Крим до можливого українського десанту, посилюючи власну обороноздатність на території тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у новому інтерв'ю для Kyiv Independent.

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Чого бояться росіяни?

Дмитро Плетенчук заявив, що наразі окупаційні війська продовжують посилювати оборону на території тимчасово окупованого Криму, оскільки вважають можливу висадку українського десанту цілком реальною загрозою.

Росіяни укріплюють кримські райони, вразливі для десантів, бо вважають це реальною загрозою,

– пояснив він.

За словами речник, морські десантні операції залишаються важливою складовою сучасної війни, а українські морські піхотинці водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, продовжують відпрацьовувати подібні сценарії.

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу також розповідав, що поточні події у Криму можуть бути підготовкою до потужного авіаційного вторгнення туди, а також завдання відповідних ударів.

Що відбувається у Криму?

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що через успішні удари українських дронів по російських НПЗ, а також важливих для противника логістичних маршрутах, у ворога збільшилися проблеми з постачанням пального.

Особливо страждають південні регіони країни та окупований Росією Крим. Наприкінці травня на півострові запровадили обмеження на продаж бензину марок АІ-92 та АІ-95. Утім, це не допомогло стабілізувати ситуацію.

Згодом повідомили, що логістичні проблеми з сухопутним коридором погіршують економічні перспективи на півострові. Дефіцит пального б'є й по постачанню харчової та іншої продукції до Криму, адже вона потребує доставки.

Наприклад, днями військові уразили колону російських вантажівок під Армянськом, які везли паливо й боєприпаси. До цього ЗСУ пошкодили міст у районі Чонгара на шляху до Криму, унаслідок чого конструкцію було знищено.