Ніщо не указ: ченці УПЦ МП не збираються виселятись з Києво-Печерської Лаври

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври.

Відповідну заяву зробив намісник Печерської Лаври митрополит Павло.

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Монахи не збираються покидати Лавру

Паша Мерседес заявив, що ченці не будуть виїжджати з Лаври, попри рішення Мінкульту.

Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, – це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура,

– заявив митрополит.

Разом з тим, він зазначив, що досить уже застосованих обмежувальних заходів. Представники УПЦ МП заявили, що вони не проти перевірок від різних інстанцій, проте вважають що достатньо раніше прийнятих заходів – санкцій та позбавлення українського громадянства. Тепер же ченців змушують покинути їхню "домівку" – Лавру.

"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої", – заявив Паша "Мерседес".

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Виселення ченців з Києво-Печерської Лаври