Ті, хто відкине владу Москви, продовжать служіння у Лаврі, – Епіфаній звернувся до ченців УПЦ МП

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній записав звернення до братії Києво-Печерської Свято-Успенської лаври та громадськості. Він закликав сприяти процесу звільнення святині "від московського ярма".

Також митрополит запевнив, що ченців від залякувань з боку теперішнього очільника Лаври. Епіфаній оприлюднив своє звернення 18 березня.

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Митрополит ПЦУ звернувся до ченців

Епіфаній зазначив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі поки не мовиться.

Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією,

– пояснив митрополит.

Він наголосив, що московська духовна влада в Україні – неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу.

"Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи", – заявив настоятель ПЦУ.

Митрополит додав, що ставиться з повагою до тих отців та братів, які не поділяють ідеологію "руского міра" та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

"Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", – зазначив Епіфаній.

Дивіться звернення митрополита Епіфанія

Настоятель ПЦУ зауважив, що юрисдикція московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. Тож він сподівається, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя підтвердять і державним законом.

"Як Священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Усі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври", – підкреслив митрополит.

За його словами, керувати поточними справами обителі будуть ті, хто:

знає традиції та життя монастиря,

відомий ченцям, адже належить до братії,

має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "рускому міру".

"Стародавня слов'янська мова, разом із сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох із вас це питання також важливе", – підсумував Епіфаній.

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