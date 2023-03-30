Фактично всі священники УПЦ МП – зі спецслужб Росії, – ексагент ФСБ

Представники московського патріархату мають покинути Києво-Печерську Лавру. У них закінчився договір оренди території заповідника.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – колишній розвідник КДБ та ФСБ Росії. За його словами, насправді священники УПЦ МП – не ті, за кого себе видають.

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Російська агентура в церкві

Сергій Жирнов пояснив, що служіння Богу – не єдине призначення ченців.

Практично всі священики, принаймні цієї ієрархії – це, безумовно, агентура ФСБ та інших спецслужб: СЗР, ГРУ РФ,

– наголосив він.

На його думку, уся ця історія тягнеться ще із часів Радянського Союзу, коли Йосиф Сталін відродив московський патріархат.

"Сталіну знадобилася російська православна церква, коли почалася Велика вітчизняна війна і коли він зрозумів, що за комуністичну ідеологію, за батьківщину та Сталіна не всі люди готові помирати", – зауважив він.

За його словами, Московський патріархат мав допомагати у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. Втім, церква все ж була ідеологічним ворогом радянської держави.

По церкві працював НКВС. Тобто у структурі НКВС були відділи, які займалися розробкою, вербуванням та контррозвідувальним забезпеченням всіх церковників,

– повідомив Жирнов.

Він зазначив, що коли комуністична партія розглядає релігію як свого ворога, бо там вербується агентура для того, щоб цю справу контролювати.

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Хто на кого працює

Сергій Жирнов пояснив, що деякі навіть виконували співпрацю із великими задоволенням. Наприклад, митрополит Кирило, який став тепер патріархом.

"Ті, хто відмовилися від співробітництва, і в них не було кар'єри, тобто вони були під гнітом церкви", – переконаний він.

На його думку, насправді визначити, хто із церковнослужителів був агентом, а хто розвідником, досить легко, лише ознайомившись із їхньою біографією.

Якщо людина їздила за кордон на якийсь конгрес, це означає, що все, це залізно вона працює на КДБ,

– зауважив він.

Натомість той, хто не нікуди не виїжджав, скоріше за все протистояла тиску від керівництва.

"Митрополит київський – це помітна посада, велика людина в РПЦ, як правило він є постійним членом синоду. Звісно, всі накази приходять з Москви", – розказав він.

Звісно, що дуже небезпечно залишати УПЦ МП в Україні.

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Сергій Жирнов переконаний, що священників московського патріархату спецслужбам потрібно розглядати як справжніх ворогів.

"Якби це були фізичні особи, то можна було б сказати, що це їхня особиста справа те, в що і в кого вони вірять. Ні, це організація", – пояснив він.

За його словами, їх можна вважати іноземними агентами на території України.

Необов'язково на них всіх фізично діяти, але через державні установи зробити так, щоб вони відповіли, чи вони підтримують війну Росії проти України чи не підтримують, виступають проти цієї війни чи не виступають,

– зазначив він.

На його думку, такі священнослужителі мають розуміти, що Україна та її народ можуть приймати радикальні рішення.

Втім, доволі складно протистояти цьому, коли за УПЦ МП стоять конкретні люди, в основному літні люди, в яких ностальгія за Радянським Союзом. Вони щиро вірять в те, що їм наказує Кремль. Це свідчення активної агентури.

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