Перейшов межу: Путіну зробили жирний натяк

Швеція, Німеччина, Польща, Чехія, Болгарія, Італія, США, Словаччина, країни Балтії. Це список країн, які вислали дипломатів та працівників дипвідомств у 2021 році.

І щось мені здається список країн буде збільшуватися.

Цікаво Головний казкар опублікував указ: як Путін вирішив взяти на олівець друзів і ворогів

Ось так працює велика школа дипломатії РФ.

Таке буває, коли замість нарощування свого авторитету у світі, ти: отруюєш, підриваєш, шпигуєш.

Висилка дипломатів – це лише натяк, хоч і дуже жирний, що ти переходиш межу. Але межа вже давно пройдена, і, сподіваюся, решта світу це зрозуміє.

Російських дипломатів потроху висилають додому / Фото твіттер

Важливо Путін вважає Захід слабким: що президент Росії збирається робити з Україною

Для РФ дипломатія – це не спосіб інтернаціональної комунікації, а лише заржавілий штик на рушниці, яким той, хто необачний, обов’язково отримає в спину.

Заржавілим штикам місце на утилізаційному складі.