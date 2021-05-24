Вісім країн вимагають заборонити польоти над Білоруссю через затримання Протасевича

Вісім держав засудили перехоплення літака Афіни – Вільнюс компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську. Вони вимагають зупинити будь-які польоти над Білоруссю.

Відповідну спільну заяву зробили США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.

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Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО й ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж,

– йдеться у повідомленні.

Заборонити польоти над Білоруссю

Країни звернулися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) із закликом негайно провести розслідування інциденту та заборонити будь-які польоти над Білоруссю.

Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує по Європі і за її межами, – зауважили заявники.

Вони закликали НАТО та Євросоюз ввести санкції проти режиму Лукашенка і вимагають звільнення Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.

Латвія облітає Білорусь

У ICAO уже відреагували на перехоплення та наголосили, що сильно занепокоєні примусовою посадкою літака і пасажирів, – це суперечить Чиказькій конвенції про цивільну авіацію.

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розпочала облітати пасажирський повітряний простір Білорусі. Два рейси Рига – Одеса та Рига – Тбілісі змінили свої шляхи.

Затримання Протасевича: що відомо

Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.

Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.

На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.

Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.

До теми Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили