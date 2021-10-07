Вислані дипломати Росії при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, – Столтенберг

7 жовтня 2021 , 16:51
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Джерело:

24 канал

НАТО відправить 8 співробітників Росії, які були шпигунами. Дані свідчать, що усі вони працювали на російську розвідку.

Загалом рішення про висилку росіян ґрунтується на сукупності даних, а не якійсь конкретній події. Про це заявив Йенс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки Альянсу.

Тим часом Обіцяють відповісти: у Росії відреагували на рішення НАТО видворити дипломатів-шпигунів

Чому висилають 8 росіян

Дипломати, чию акредитацію анулюють, займалися розвідкою на користь Росії. Вдалося з'ясувати це завдяки контррозвідці. 

Ми відкликали акредитації у восьми співробітників російської місії при НАТО, які були неоголошеними співробітниками російської розвідки,
– сказав Столтенберг.

Столтенберг відзначив, що останнім часом шкідницька діяльність Росії зростає. Втім, рішення про висилку не варто прив'язувати до якогось одного факту. 

Висилка російських дипломатів: коротко

Автор: Вероніка Климська