Як росіяни використовують віслюків на фронті, і чи є в армії ворога реальні проблеми з технікою

Російські окупанти почали в використовувати віслюків на фронті. Таке кардинальне рішення може бути зумовлене дефіцитом автотранспорту для підвезення боєкомплекту на передову.

Іншу техніку росіяни мають у великій кількості, хоча й знімають її зі складів. Окрім віслюків, голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Росія також має на озброєнні верблюдів та коней.

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Які завдання виконують віслюки в російській армії

Останнім часом у складі російських військ з'явилися нові "військові" – віслюки. Це підтвердили навіть пропагандистські російські ЗМІ. Це, з одного боку, виглядає досить іронічно, але з іншого – є ознакою серйозних проблем у логістиці противника. На прикордонних територіях з Близьким Сходом у російських арміях можна побачити навіть верблюдів, а на півночі – оленів і собак.

Це не скасовує від того, що в російській армії немає техніки. На жаль, вона є, і у великих обсягах,

– зазначив голова Ради резервістів.

Окрім віслюків, росіяни використовують солдатів, які виконують роль гужового транспорту. Вони часто направляють їх до передових позицій із важким боєкомплектом, де ті однозначно гинуть, але доносять зброю ближче до позицій українських військових для наступного заходу штурмовиків.

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Хоча у російській армії є значна кількість бронетехніки та автотранспорту, суттєву частину зараз активно знімають зі складів. Вона використовується для перевезення ворожого десанту, підвезення боєприпасів та виконання бойових завдань.

Поява у російських підрозділах гужового транспорту – віслюків, коней та верблюдів – свідчить про певну кризу як мінімум логістичного автотранспорту для підвезення боєкомплекту,

– наголосив Іван Тимочко.

Використання віслюків, можливо, ще можуть зрозуміти російські друзі в Африці, які дотепер використовують бойових слонів, але аж ніяк не цивілізований світ.