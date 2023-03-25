В ОК "Південь" попередили про високу загрозу удару з моря

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок 25 березня зменшено до 10 одиниць. Попри це, залишається висока ракетна загроза.

Надводні ракетоносії завели в пункти базування. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Важливо Масовані ракетні удари Росії відійшли у минуле, – ОК "Південь"

Загроза залишається високою

Гуменюк попередила, що на бойовому чергуванні залишаються 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" там може бути до 8 ракет.

Скоріш за все, вони дійсно споряджені повністю,

– зазначила речниця.

Тому загроза ракетної небезпеки залишається досить високою. Перед цим ворог активно дорозвідував цілі. Гуменюк припускає, що росіяни можуть економити "Калібри", оскільки це високоточна зброя, яку можуть застосовувати по конкретних цілях.

Окупанти застосовують точкові удари

Раніше Гуменюк зазначала, що ворог використовує точкові ракетні удари з використанням різної тактики.

Натомість масовані атаки, скоріше за все, відійшли в минуле. Росіяни витрачали ракетний потенціал протягом всього повномасштабного вторгнення. Витратили мільйони доларів, тож масовані ракетні удари росіян призвели до того, що витрати перевищили результати.

Розвідка підтвердила, що Росія тепер не може випускати за одну атаку 90 – 110 високоточних крилатих ракет, як раніше. Ворог накопичує засоби та намагаються завдати масованого удару, поєднуючи різні засоби ураження. Однак українська ППО не стоїть на місці.