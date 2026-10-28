Вашингтон підіграє Кремлю: що стоїть за високими цінами на нафту

Військовий експерт Роман Світан в ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу пояснив справжні причини зупинки українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Високі ціни на нафту можуть здаватися проблемою для американських споживачів, однак для нафтовидобувної галузі США вони мають цілком конкретні переваги. На цьому тлі Вашингтон намагається впливати на світовий енергетичний ринок, а його політика щодо України дедалі більше переплітається з інтересами нафтових компаній. Водночас удари українських дронів по російських НПЗ створюють для Москви економічні проблеми, але можуть суперечити планам Білого дому щодо стабільності цін на пальне.

Спеціально для 24 Каналу військовий експерт Роман Світан пояснив, чому США зацікавлені у збереженні високої вартості нафти, як енергетичні інтереси розколюють команду Дональда Трампа та чому пауза в ударах по російських НПЗ може бути стратегічною помилкою для України.

Чому США вигідні високі ціни на паливо?

Зупинка українських атак на російські НПЗ не є наслідком виключно передвиборчої риторики Дональда Трампа. Корінь проблеми лежить у глобальних економічних інтересах США на Близькому Сході. Наразі світовий ринок нафти штучно утримується від перевиробництва.

Ключовим фактором є блокування Сполученими Штатами Ормузької протоки для експорту іранської нафти. Якби Іран отримав можливість вільно постачати свою сировину на зовнішні ринки, світовий видобуток значно перевищив би потребу у 100 мільйонів барелів на добу. Це призвело б до обвалу цін до рівня 40 доларів за барель.

Такий сценарій є катастрофічним для американської та російської нафтовидобувних промисловостей, які потребують складних і дорогих технологій. Натомість країни Близького Сходу із собівартістю видобутку 12 – 15 доларів за барель легко витримали б це падіння.

Саме тому США фактично підіграють Росії, утримуючи ціни на рівні 100 доларів, що дозволяє обом країнам отримувати надприбутки, тоді як українські удари по російських НПЗ створюють небажану турбулентність на цьому ринку.

Як нафта "розколює" команду Трампа?

На тлі цих глобальних процесів у внутрішній політиці США спостерігаються показові суперечності. Кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс публічно заявив, що ціни на пальне у 2022 році злетіли через вторгнення Росії в Україну та дії дріб'язкового диктатора.

Ця заява прямо суперечить лінії Дональда Трампа, який намагається перекласти провину за подорожчання пального на Україну та її удари по російських НПЗ.

Трамп намагався укласти тіньові угоди з Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизеля за зниженими цінами, аби штучно збити вартість пального в США перед виборами. Проте ці спроби виявилися марними через недостатні обсяги російського експорту – Росія сама змушена імпортувати близько півмільйона тонн палива щомісяця для покриття внутрішнього дефіциту.

Риторика Венса свідчить про те, що навіть найближче оточення Трампа розуміє абсурдність звинувачень на адресу України.

Чому зупинка ударів по НПЗ Росії – помилка?

На початку жовтня Україна призупинила удари по російських нафтопереробних заводах. Замість знищення ключових економічних артерій ворога, таких як порти в Новоросійську чи Усть-Лузі, інформаційний простір заповнювався повідомленнями про ураження локальних складів боєприпасів на окупованих територіях. Проте саме удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) є єдиним дієвим механізмом пришвидшення розвалу російської економіки та завершення війни.

Про це активно комунікує і Володимир Зеленський, який заявив, що дизель і паливо є для Росії чутливими цілями, адже завдають їй відчутних втрат. За словами президента, удари по російських НПЗ не впливали на світові ціни на нафту, тому адміністрація американського ліжера повинна поважати Україну.

Світан підсумував, що час ведення бойових дій прямо вимірюється життями українських військових. Кожен день затримки чи політичної паузи в атаках на російську нафтогазову галузь означає втрату сотень життів. Концепція відмови від таких ударів в обмін на примарні політичні домовленості є хибною, адже поки Росія зберігає свої економічні потужності, вона продовжуватиме війну на виснаження.