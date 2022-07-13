Від гнізда "русского міра" не лишилося й сліду: рупори кремля стали навідниками для HIMARS

Коротка казка про тупість переносників "русского міра". 29 червня лідери організації "молода республіка", підконтрольної терористам, кирило макаров та мікаель мінасян ("нерусскій русскій") викладають у своїх телеграм-каналах відео, де вони працюють на складі боєприпасів та допомагають окупантам вантажити боєкомплект.

Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу

"Звичайний ранок активіста "молодої республіки" починається з навантаження боєкомплекту", – повідомляє кирило макаров.

Цікаве М142 стануть початком кінця російських окупантів: залишилося ще два кроки

Зняте відео приміщення доволі легко ідентифікується спеціальними людьми. Після чого в дію вступає диво-агрегат під назвою "Химера", і склад відлітає в небеса.

Посіпаки російських окупантів навели українські HIMARS на склад боєприпасів: відео

Фаєршоу зі спецефектами

Підсумок – три "активісти" "молодої республіки" загинули на місці. Ще чотирьох не можуть знайти (що не дивно, з огляду на масштаб спецефектів). А мінасян і макаров, які спалили контору і занапастили своїх товаришів, строчать у телезі дописи з фальшивими співчуттями.

Про головне Як Спартц продовжила справу "винуватця" втрати ЗСУ Лисичанська і Сєвєродонецька

Ясна річ, далі починаються брехливі голосіння про те, що загинули безневинні "волонтери", які просто вантажили гуманітарну допомогу.

З характерною брехнею виступив цілий губернатор Астраханської області, звідки були троє загиблих "волонтерів", та МММщик пушилін, який і відправив їх на смерть. І так вони завжди.

Цікаве – ЗСУ вгатили з HIMARS по складах окупантів на Луганщині: дивіться відео