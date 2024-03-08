Ракети, гранатомети та самовар: у Брюсселі європейцям показали з чим прийшли в Україну окупанти

Біля Європарламенту відкрили виставку, присвячену ефективній роботі української армії. До Брюсселя привезли військові трофеї, які здобули ЗСУ на полі бою.

Подробиці передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Які експонати представлені на виставці

Колекція налічує понад 100 експонатів – протитанкові міни, рації, гранатомети й уламки від ракет та безпілотників. Всі екземпляри активно вивчає Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, який після аналізу знаходить нові способи для протистояння ворожій техніці.

"Це демонструє обличчя війни": на виставку завітав євродепутат

Литовський євродепутат від Renew Europe Пятрас Ауштрявічус, який завітав на виставку, каже, що подібні заходи дуже важливі для західної публіки. Таким чином європейці можуть побачити на власні очі, які виглядають ті ж самі дрони, які вбивають українців.

Це демонструє обличчя війни, російського мілітаризму через конкретні фізичні речі, зброю, боєприпаси й так далі, тому що війна не абстрактна, вона дуже конкретна, фізична, дуже болюча, страшна і смертельно небезпечна,

– сказав європарламентар.

Крім того, західним партнерам продемонстрували й амуніцію звичайного російського солдата, зокрема і каску із раш*стським символом "Z".

На виставці представили й вміст російського сухого пайка, горілку, балалайку та самовар — все, з чим російські варвари прийшли на українську землю.

Експонати на виставці біля Європарламенту: фото Софії Назаренко

Наступний пункт призначення – Угорщина

Виставку планують показати в інших країнах Європи. Очікується, що далі її презентують в Угорщині.

Нагадаємо, що наприкінці лютого у Польщі теж відбулась виставка, присвячена війні Росії проти України. На ній були представлені роботи художника Войцеха Янковскі. У них він порівнює сучасну російську армію з німецькими нацистами, а Путіна – з Гітлером.