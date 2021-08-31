Вистрибнула з вікна лікарні: в Італії трагічно загинула 34-річна українка

Трагічна звістка з Італії – у місті Неаполь загинула 34-річна українка. Місцеві ЗМІ пишуть, що жінка вистрибнула з вікна 4 поверху лікарні.

Від зазнаних травм вона померла на місці. Також відомо, що за кілька днів до смерті жінці робили операцію.

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В Італії померла українка: подробиці

Тіло 34-річної жінки знайшли ввечері 29 серпня. Це сталося у Неаполі в Італії на вулиці Джованні Нінні – просто біля лікарні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що кількома днями раніше жінці зробили операцію – видалення катаракти.

Операція була успішною, пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення для спостереження.

Лікарі кажуть, що жінка почувалася добре і ні на що не скаржилася.

Це ж підтвердили поліції і сусіди жінки, яка виявилася українкою, у палаті.

За словами свідків, вона раптово підійшла до вікна, відкрила його і вистрибнула.

За фактом смерті громадянки України в Італії поліція Неаполя почала розслідування. Опитують лікарів, свідків, шукають родичів загиблої. Попередня версія – самогубство, та що до нього призвело – наразі невідомо.

Трагічні смерті українок в Італії вже траплялися

У травні 2021 знайшли тіло 29-річної жінки в котеджі біля міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза.

У жовтні 2020 року 68-річний італієць вбив свою дружину-українку – бо вона виявила, що той відвідує повій.

Дуже резонансною стала історія 2018 року – у містечку Мелфі чоловік застрелив українку і вкоротив собі віку.