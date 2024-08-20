Байден виступив на з'їзді Демократичної партії, зачепив й Україну: головні тези лідера

Демократична партія США зібралася на національний з’їзд у Чикаго для урочистого висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидатом на посаду президента. На заході виступив й також президент США Джо Байден.

Американський лідер зробив низку важливих заяв, які безпосередньо стосуються війни в Україні, президентських виборів у США та чинних кандидатів. Він також оцінив досягнення своєї адміністрації за президентський термін та багато іншого.

Що заявив на з'їзді Демократичної партії Джо Байден та які головні тези він озвучив – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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