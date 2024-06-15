"Лялька Путіна": Дуда зробив різку заяву про політику Лукашенка
Анджей Дуда заявив, що лише Росія винна у війні, однак Путін діє не сам. Агресору також допомагає самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.
Про це президент Польщі заявив під час виступу на Саміті миру у Швейцарії, передає 24 Канал.
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Дуда висловився про Лукашенка
Анджей Дуда сказав, що саме Лукашенко дозволив російській армії напасти на Україну з території Білорусі на початку вторгнення.
Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії Росії напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав,
– заявив Дуда.
За словами президента Польщі, ці атаки тривають понад 3 роки.
Нещодавно Лукашенка розкритикував також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Політик відмовився їздити до Білорусі поки Лукашенко залишається при владі. Також він зазначив, що Лукашенко підтримував Азербайджан та брав участь у підготовці до війни в Нагірному Карабасі.
Нещодавно Дуда підписав поправку до закону про українців у Польщі
- Анджей Дуда підписав поправку до закону, відповідно до якої українці можуть легально перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Упродовж цього часу вони отримуватимуть доступ до медичних послуг та різноманітних виплат від держави.
- Мовиться, що тепер українці на території Польщі отримуватимуть допомогу на виховання та від "Доброго старту" залежно від того, чи їхні діти навчаються у місцевих освітніх закладах.
- Окрім того, відтепер подавати заявку, аби отримати PESEL зі статусом UKR, потрібно "негайно після прибуття" до Польщі.