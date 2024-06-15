"Лялька Путіна": Дуда зробив різку заяву про політику Лукашенка

Анджей Дуда заявив, що лише Росія винна у війні, однак Путін діє не сам. Агресору також допомагає самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Про це президент Польщі заявив під час виступу на Саміті миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

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Дуда висловився про Лукашенка

Анджей Дуда сказав, що саме Лукашенко дозволив російській армії напасти на Україну з території Білорусі на початку вторгнення.

Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії Росії напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав,

– заявив Дуда.

За словами президента Польщі, ці атаки тривають понад 3 роки.

Нещодавно Лукашенка розкритикував також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Політик відмовився їздити до Білорусі поки Лукашенко залишається при владі. Також він зазначив, що Лукашенко підтримував Азербайджан та брав участь у підготовці до війни в Нагірному Карабасі.

Нещодавно Дуда підписав поправку до закону про українців у Польщі