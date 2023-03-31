Чисто стендап – "ха-ха": ведуча в ефірі рознесла останній виступ Лукашенка

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко 31 березня зробив звернення до білоруського народу, де очікувано наговорив різних дурниць. Все було схоже на невдалий стендап божевільного.

Прихвостень Путіна хотів звернутися до всього народу, хоча очевидно, що адекватні представники білорусів точно не слухали його виступ. Він наговорив стільки дурниць, що хочеться не сміятися, а сумувати. Дуже шкода, що Білорусь очолює така людина.

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Переконував, що не тримається за владу

Лукашенко несподівано почав розповідати, що насправді він не тримається за владу. А вже зовсім скоро прийде час йому піти. Мабуть, те, що він очолює Білорусь вже 30 років, сталося випадково.

Також Лукашенко чомусь не згадав про переслідування опозиції, вбивства опонентів та створення таких умов, що проактивна частина суспільства була змушена їхати за кордон.

Так, він в жодному разі не узурпував владу. Він взагалі не хоче. Його ще впрошувати доводилося. Ні, неправда. Численні репресії, вигнання активної частини суспільства за кордон. А той розповідає, який він білий та пухнастий. Чисто тобі стендап – "ха-ха",

– говорить ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

Ведуча 24 Каналу висміяла виступ Лукашенка: дивіться відео

Польща, виявляється, хоче напасти на Білорусь

Дивовижно, але Лукашенко на повному серйозні продовжив розповідати, що Захід хоче втягнути Білорусь у війну. Польща взагалі збирається направити на військо 3% від ВВП – близько 21 мільярда євро. А вже в наступному році ця сума може зрости до 28 мільярдів євро.

Тільки Лукашенко чомусь забув, що саме з території Білорусі летіли ракети та безпілотники на сусідню Україну. А сам самопроголошений президент "грається" у ядерний шантаж.

А де ж російські військові перебувають? На території Білорусі. Польща все правильно робить. Заздалегідь готується, що емігрантів не перекидали, як це було у 2020 році. А якщо Білорусь з Росією ризикнуть зробити збройну агресію, то вона матимуть сили обрубати все раз і назавжди,

– наголосила Трощук.

Виступ Лукашенка: коротко