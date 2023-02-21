Путін заспівав про якогось гендерно-нейтрального Бога: Стерненко його тонко висміяв

Російський диктатор Владімір Путін 21 виступає з посланням до федеральних зборів. Звісно, що у промові очільника Кремля не обійшло без тез про те, який "Захід поганий".

Здавалося б, що вже нічого не може здивувати у словах диктатора, бо ж скільки маячні він видав за часи свого правління. Однак він не зупиняється, цього разу видав про "гендерно-нейтрального Бога". У мережі починають реагувати на абсурдні заявив Путіна, пише 24 Канал.

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Абсурдні заяви Путіна під час промови

Зокрема, диктатор сказав, "Захід пропонує ідею гендерно-нейтрального Бога". "Пробач їм, Господи, вони не знають, що творять", – заявив він.

Путін заявив, що "Росія зобов'язана захистити дітей від деградації та виродження".

Російський диктатор почав говорити про священників, яких нібито "змушують благословляти одностатеві шлюби". Та це не все, за словами очільника Кремля, Захід знущається зі своїх дітей, а "педофілія оголошується нормою".

"Нехай роблять, що хочуть. Хочеться їм сказати, перегляньте священне писання. Там усе сказано, зокрема, що сім'я – союз чоловіка та жінки", – додав диктатор.

Фрагмент абсурдної промови Путіна: дивіться відео

Реакція Стерненка

Український блогер та активіст Сергій Стерненко відреагував у мережі на абсурдні слова Путіна.



Реакція Стерненка / Скриншот

Путін виступає з посланням до федеральних зборів: головне