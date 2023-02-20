Путін може сказати лише одне 21 лютого, але Сі Цзіньпін уже надіслав йому сигнал, – Гудков

Вже завтра, 21 лютого, Владімір Путін виступить з промовою до населення країни-агресорки на федеральних зборах. Утім, російському диктатору загалом і немає про що говорити.

Ймовірно, в Кремлі довго зважували, що краще – не говорити взагалі нічого або хоча б щось. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Про що говоритиме Путін 21 лютого

За його словами, Кремль намагатиметься присвятити промову до якоїсь дати. Втім, найімовірніше, це буде день російської армії, а не початок повномасштабного вторгнення в Україну. Тож Путін може вихваляти "другу армію світу" та роздавати нагороди.

Водночас якихось серйозних заяв від очільника Кремля не варто очікувати. Його промова складатиметься з чергового набору пропагандистських штампів.

Сі Цзіньпін уже надіслав Путіну сигнал на Мюнхенській конференції через свого представника, щоб той навіть не думав про ядерну зброю, бо Китай це не влаштовує. Тож Путіну більше немає про що говорити,

– зауважив російський опозиційний політик.

Однак росіяни намагатимуться щось вигадати. Так, у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Путін нібито може змінити назву "СВО" на "антитерористичну операцію". Утім, Гудков відзначив, що як би вони не перейменовували так звану "спецоперацію" – це нічого не змінить.

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Отже, очільник Кремля може вдатися до чергових порожніх погроз та звинувачень Заходу в тому, що він нібито руками України напав на Росію тощо. Путін не має, що сказати – він може лише погрожувати ядерною зброєю, але його вже попередили про наслідки.

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