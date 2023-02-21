Лавров скукожився, а Медведєв сумує: як виглядали "захопливі" обличчя на виступі Путіна

Російський диктатор Владімір Путін в черговий раз зібрав своїх посіпак, щоб вони послухали його імперські дурниці. Лише гляньте на ці "високоінтелектуальні" обличчя.

На звернення Путіна до федеральних зборів зігнали усі "вершки" російської влади. Згодом у такому ж складі усіх цих нелюдів потрібно буде судити на спеціальному трибуналі.

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"Високоінтелектуальні обличчя" російської еліти

Поки усі ці злочинці зібралися слухати свого бункерного "царька", російські окупанти продовжують гинути в Україні. За майже рік повномасштабної війни вони втратили майже 145 тисяч власних військових. Але їх це зовсім не хвилює.

Лавров, Шойгу та інші посіпаки чекають на виступ Путіна / Скриншот з відео

"Високоінтелектуальні" обличчя російської еліти. Шойгу сидить, Матвієнко прийшла. Лавров скукожився і сидить з гнилим поглядом. Обличчя Шойгу дивиться кудись в "світле" майбутнє. А Мєдвєдєв відвернувся,

– прокоментувала світлину ведуча 24 Каналу Ірина Узлова.

Фсбшник Кіріл також приїхав на головний шабаш / Скриншот з відео

На своєму виступі Владімір Путін продовжив розповідати різну маячню про "неонацистів", "кієвскій режим" та інші абсурдні речі. У війні, звісно ж, диктатор звинувачував "колективний Захід" і в черговий раз виправдовував Росію. Нібито вона ні на кого не нападала, а лише захищається.

Ведуча 24 Каналу рознесла російську "еліту", яка зібралася слухати бункерного диктатора: дивіться відео

Бункерний карлик кожного разу розповідає таку маячню. Видно, що посіпаки уважно його слухали. Головний "любитель алкоголю" Дмітрій Мєдвєдєв особливо ретельно підготувався до виступу "царя".

Мєдвєдєв дуже уважно слухав Путіна / Скриншот з відео

Ще один уважний слухач / Скриншот з відео

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