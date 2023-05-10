Перемогою і не пахне: ISW проаналізував кволий виступ Путіна та парад 9 травня у Москві

9 травня у Росії відбувся ганебний парад. Оскільки жодної нової перемоги країні-агресорці здобути не вдалося, то видовище було жалюгідне, як і сам Путін на ньому.

Аналітики зауважили, що бункерний дід вирішив у своїй промові повторити наявні вже наративи. Таким чином він готує населення власної країни до затяжної війни. Саму ж Росію, кажуть в Інституті з вивчення війни, Путін подає як країну, що протистоїть всьому Заходу.

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Готує росіян до тривалої війни

У своїй млявій промові Путін заявляв, що "проти Росії розв'язана справжня війна". Водночас він хизувався, що країна-агресорка дала відсіч міжнародному тероризму та продовжить "захищати" мешканців Донбасу. В Інституті зауважили, що диктатор раніше теж бідкався на те, що Захід буцімто веде глобальну "війну проти Росії".

Зауважимо, що бункерний дід і раніше називав так звану "спецоперацію" війною. Але він усе одно продовжує гнути свою лінію, що Росія буцімто веде так звану "спеціальну військову операцію", а от уже Захід веде війну проти неї.

У своїй промові Путін посилив давні риторичні лінії. Їх він спрямував на те, щоб підготувати росіян до затяжної війни в Україні. Для цього він апелював до Другої світової війни. Правда, при цьому не закликав громадян своєї недокраїни до підтримки повної мобілізації.

Але це ще не все. Путін спробував згуртувати своїх партнерів під час параду до Дня перемоги.

Млява спроба згуртувати навколо себе союзників

Він спробував згуртувати партнерів з СНД, запросивши їх на парад 9 травня. В Інституті зауважили, що багато з них прагнуть зменшити свою залежність від Кремля з 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна.

До Путіна на ганебному параді приєдналися:

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян,

президент Білорусі Алєксандр Лукашенко,

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,

президент Киргизстану Садир Джапаров,

президент Таджикистану Емомалі Рахмон,

президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов,

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Бункерний дід наголосив на важливості їхньої присутності. Крім того, він повторив свою заяву про те, що країна-агресорка прагне досягнути багатополярного світового порядку.

Але й тут не все пішло гладко. Наприклад, Алєксандр Лукашенко не долучився до решти під час церемонії покладання вінків. Ба більше, він не виступив з уже традиційною для себе промовою на 9 травня у Мінську.

Якщо говорити про інші держави, то від них Кремль не дочекався об'єднання у можливу антизахідну коаліцію. Зокрема, від Китаю, який вирішив посилити своє дистанціювання від Росії.

Інститут раніше оцінював, що деградація російської військової могутності в Україні, ймовірно, зробила ці російські зусилля ще менш привабливими для інших держав,

– наголошують у звіті.

Не могли аналітики оминути увагою й сам парад. Під час нього показали значно менше військової техніки. Воно й не дивно, з урахуванням колосальних втрат у війні. Так, Красною площею проїхався танк Т-34/85 часів Другої світової війни, але жодного сучасного. Це також продемонструвало деградацію російського війська.