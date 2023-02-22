Ще до приходу Путіна: москвичі масово давали драпака з "Лужників"

Бункерний диктатор 22 лютого провів мітинг-концерт на стадіоні "Лужники" в Москві, але виступ його був коротким. Виступав Владімір Путін перед трибунами, що були заповнені масовкою. А коли виступ завершився – люди одразу ж почали розходитися. А дехто втік ще до початку виступу.

Очевидно, їм заплатили лише за те, щоби ті послухали виступ очільника Кремля.

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Тож, одразу після того, як Путін договорив, люди почали масово покидати трибуни. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як росіяни йдуть зі стадіону, ховаючи прапори у пакети. Ну, це вже прогрес, адже вони більше не викидають їх у смітник. Щоправда, невідомо, що залишилося за кадром.

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Як минув виступ Путіна

Глава Кремля традиційно пройшовся по типових пропагандистських кліше про "спеціальну військову операцію", кілька разів крикнув "Ура!" до глядачів, заявивши про єдність нації.

На фразі "Вітаю з прийдешнім святом – Днем захисника вітчизни" Путін зійшов зі сцени, перед цим потиснувши руки представникам генералітету. Всього його виступ тривав не більш як 10 хвилин.

Додамо, що концерт в "Лужниках" присвячений річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Біля стадіону ЗМІ навіть помітили установку ППО. Цікаво, що на стадіоні було багато патріотичної символіки, а от традиційна для російських окупантів літера Z була відсутня. На концерті виступили улюбленці путінського режиму.