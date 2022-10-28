Хворому стає гірше, – політтехнолог виділив дві найасбурдніші речі із промови Путіна

У промові на Валдаї Путін згадав про папірці, які Росія у грудні 2021 року надсилала до НАТО – тоді божевільні окупанти вимагали вигнати із Альянсу всі країни, які вступили туди після 1997 року.

Про це під час стріму для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що його дуже тішить, що наш хворий не симулює, а дійсно послідовний у своїх думках. Під час форуму у Валдаї, ми помітили, що нашому "пацієнту" не стало краще.

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"Минулоріч, ці листи від Росії до НАТО були цілковитою маячнею, але він це пам'ятає – це мене здивувало. Хто про ці нісенітниці пам'ятає, вже минуло 8 місяців повномасштабної війни, увесь світ змінився", – каже Шейтельман.

Огляд виступу кремлівського диктатора Путіна на Валдаї 2022 року

За словами політтехнолога, весь цивілізований світ абсолютно точно вже бачить Росію по іншому. Це абсолютно не та Росія із якою могли про щось говорити ще в грудні минулого року.

Ці грудневі папірці, хоч і виглядали жалюгідно, але Росія отримувала відповіді – були офіційні листи від Держдепу США, від ЄС,

– додає Шейтельман.

Мало того, що Путіна постійно "заносить" у далеке минуле і він марить Петром І, так він ще й гадає, що нічого не змінилося з грудня 2021 року.

Огляд промови Путіна на форумі "Валдай 2022": дивіться відео розмови із Михайлом Шейтельманом

Але, на тлі цього латентного божевілля, на думку Шейтельмана – хворому стає гірше. Політтехнолог Михайло Шейтельман виділив два шедеври, які у промові Путін видав один за одним:

літературний розбір твору "Біси". Путін віртуозно проаналізував твір Достоєвського з різних боків.

звинувачення Заходу в тому, що вони викололи очі Копернику, забили камінням Шекспіра та відрізали язик Цицерону.

"Спочатку Путін цитував Достоєвського, а потім він з абсолютно серйозним обличчям сказав вище згадані речі", – підсумовує Михайло Шейтельман.

Виступ Путіна на "Валдаї": що знову наговорив божевільний

27 жовтня Владімір Путін виступив на Валдайському форумі. На свій виступ диктатор традиційно спізнився. У промові очільник Кремля вже за звичною розкинувся звинуваченнями у бік Заходу, мовляв, ті нібито "усі погані", а Росія "хороша", і саме зі своєї "доброти" почала повномасштабне вторгнення в Україну, щодня вбиваючи українців.

У мережі також звернули увагу на стан здоров'я диктатора. Під час виступу він часто кашляв, а його рука була нездорового синьо-зеленого кольору. Крім того, було помітно, що диктатору важко триматися на ногах. Головне з промови Путіна ми зібрали тут.