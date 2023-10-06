Показав, якою є Росія насправді: російський опозиціонер висміяв промову Путіна на Валдаї

Очільник Кремля Владімір Путін відзначився черговою порцією брехні під час виступу на Валдаї. Російський президент раптом заявив, що у його країні немає ніяких приватних військових компаній.

На форумі "Валдай" Путін поводив себе ніби під час виборчої кампанії, яку диктатор намагається з останніх сил імітувати. Про це 24 Каналу сказав редактор видання The Insider, російський опозиційний журналіст Тимур Олевський.

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Повний треш

Олевський відзначив заяву Путіна про те, що у Росії немає ніяких ПВК. Це важлива історія, яка багато говорить про Росію. На території країни-агресорки так побудована "демократія", що якщо ти бачиш довкола себе щось, але це не прописане в системі, то цього не існує.

Щодо заяв, то там треш на треші,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

На фоні заяви Путіна про те, що ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин сам себе підірвав, слова про відсутність ПВК багато про що говорять. Ймовірно, людям, які воювали за Пригожина через деякий час скажуть "ідіть лісом" з вашими ветеранськими виплатами, обіцяними компенсаціями, пільгами тощо.

Всім дякуємо. Всі вільні. Війни не було. Ніхто не намагався взяти Київ. Вам здалося. У нас війна ніде не записана, тому Росія ні з ким не воювала,

– мовив Олевський, прогнозуючи майбутні заяви агресора.

Російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян намагалася почути від диктатора, коли окупанти "візьмуть Одесу". Натомість Путін замість того, щоб відповісти, що скоро, сказав, мовляв, поговорить з нею про це пізніше. Можливо, в кулуарах пропагандистці доступно пояснять, що Одесу ніхто взяти не зможе.

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Виступ Путіна на Валдаї: коротко