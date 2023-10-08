Багато знав про тіньове життя Кремля: чому Путін згадав Пригожина у виступі на Валдаї
Владімір Путін видав низку "цікавих заяв" під час своєї промови на Валдаї. Він укотре взявся шантажувати ядерною зброєю, а також не оминув увагою Євгєнія Пригожина.
Ядерний шантаж – це останній аргумент, який сьогодні залишається у Кремля. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що такими заявами вже нікого не здивуєш, а значно цікавішими були слова Путіна про літак Пригожина.
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Навіщо Путін згадав про Пригожина
За словами Ольги Курносової, на Валдаї так званий російський президент фактично зізнався в тому, що літак Пригожина був збитий, тому що заяви про те, що вони нібито підірвали самі себе гранатами є нісенітницею. Щобільше, існує гіпотеза про другу частину відео, яке Пригожин нібито зняв незадовго до своєї смерті.
Є побоювання, що другу частину можуть опублікувати ближче до президентських виборів – це може вдарити по рейтингу Путіна. Ймовірно, адміністрація президента порадила йому "поштовхати" Пригожина. От він це і зробив,
– розповіла російська опозиціонерка.
Якщо таке відео існує, то воно, ймовірно, присвячене Путіну. Саме тому російська влада так боїться його публікації. У Пригожина могли залишитися віддані люди, які після його смерті отримали запис, а можливо, й щось значно більше.
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Пригожин думав, що з ним нічого не зроблять
Ватажок вагнерівців володів великою кількістю інформації, тому й не боявся, що його можуть ліквідувати. Відкритим залишається питанням, чи побачимо ми якусь інформацію, яку він міг готувати на випадок своєї смерті.
Пригожин знав дуже багато про тіньове життя Кремля, тіньові фінансові схеми, постачання наркотиків. Йому здавалося, що інформація, якою він володіє, не дозволить його ліквідувати,
– зауважила Курносова.
Проте не варто думати, що публікація записів може щось кардинально змінити або якось вплинути на "вибори" у Росії. На думку опозиціонерки, все, що має бути написане, таким і буде. Є невелика аудиторія, на яку орієнтувався Пригожин, тож у випадку неприємної інформації, частина цієї аудиторії може відійти від Путіна.
Варто розуміти, що диктатура потребує цих "ура-патріотів", тих, хто кричить "ура диктатору". Без них пропадає основна складова тоталітарного режиму. З цього погляду, для Путіна така ситуація може бути достатньо болючою,
– підкреслила Курносова.
Що відомо про смерть Пригожина
- Літак, який належав Пригожину розбився 23 серпня 2023 року у Росії. На його борту перебувало 10 людей, всі вони загинули, серед них і права рука Пригожина – Дмітрій Уткін. За два дні до того, ватажок вагнерівців записав відеозвернення, де говорив, що перебуває в Африці.
- Одразу після падіння літака з'явилася низка версій, за якими Пригожин насправді міг бути живим. У вересні 2023 року керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що не може підтвердити його загибель. За його словами, поспішати з такими заявами не варто.
- Російські телеграм-канали поширили ймовірний заповіт Пригожина. Відповідно до документа, майже все своє майно він залишив сину. Частину спадку Пригожин ще під час розлучення передав дружині, донькам дісталося лише кілька об'єктів.