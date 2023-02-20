Буде пряма вказівка Путіну: про що заявить Сі Цзіньпін на роковини війни в Україні

Китайська Народна Республіка зазвичай декларувала нейтралітет стосовно війни Росії проти України. Однак ситуація дивним чином змінилася.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він нагадав, що зазвичай Пекін, висловлюючись щодо війни Росії проти України, використовував відсторонені формулювання.

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Мовляв, Китай не займає нічию сторону, а виступає за мир у всьому світі. Однак раптом китайські дипломати повідомили, що Сі Цзіньпін виступить з миротворчою промовою на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто 24 лютого.

Програмна заява Китаю

Тизенгаузен зауважив, що в анонсі виступу лідера Китаю йдеться про те, що його промова буде спрямована "на дотримання суверенітету обох сторін". Хоча, за словами політтехнолога, чітко зрозуміло, чий суверенітет зараз порушений.

Пекін раптом вирішив зробити програмну заяву стосовно війни в Україну. Думаю, що це буде пряма вказівка конкретно Владіміру Путіну щодо того, аби він завершував війну за параметрами, які будуть окреслені у промові Сі Цзіньпіна,

– зазначив Тизенгаузен.

Політтехнолог наголосив, що у Китаї ніхто не розглядає Росію як партнера.

Борис Тизенгаузен припустив, про що Сі Цзіньпін говоритиме 24 лютого: дивіться відео

Летальна зброя для Росії – дипломатична гра Китаю

Китайське керівництво лише використовує країну-агресора як інструмент для досягнення власних цілей.

"Китаю для розв'язання свого вкрай важливого питання з Тайванем зараз потрібно накопичити інструменти, щоб ними торгувати", – зазначив Тизенгаузен.

Він нагадав про заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо того, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї. Політтехнолог вважає, що це не більше, ніж дипломатична гра.

Борис Тизенгаузен. Політтехнолог Це класика дипломатії. З'являється витік інформації, що Китай нібито може надати летальну зброю Росії. Блінкен попереджає, що цього робити не потрібно. А Китай на це може сказати: "Добре, ми не будемо нічого постачати Росії, але давайте щось вирішувати з Тайванем".

Таким чином, нічого особливо не роблячи, а лише зливаючи певну інформацію, Китай нарощує інструментарій для торгів з Заходом.

Пекін виставив Путіна неадекватним

Тизенгаузен нагадав ще один випадок дипломатичної гри Китаю. У січні в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Москва не повідомила Пекін про намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді у Китаї навіть звільнили одного з чиновників МЗС нібито за те, що він не зміг спрогнозувати напад.

Китай виставив Путіна неадекватним. Хоча цілком зрозуміло, що такі заяви Китаю – цілковита брехня. Все там знали (про плани Путіна – 24 Канал). Той план нападу на Україну, який лежав на столі у Путіна, швидше за все, завдяки розвідці був і на столі у китайського лідера,

– зазначив політтехнолог.

Він наголосив, що Китай розумними інструментами досягає того, що йому потрібно.

"Хоча не виключено, що Пекін в останній момент може навмисно загострити ситуацію", – зауважив Тизенгаузен.

Китаю цікаві західні ринки

За словами політтехнолога, російський ринок нікуди не подінеться від Пекіна. Росія все одно змушена буде продавати свою сировину та товари в Китай та Індію.

"А ось європейський та американський ринки Китаю набагато цікавіші. Він не хоче втрачати ці ринки через потенційні санкції (за підтримку Росії – 24 Канал)", – сказав Тизенгаузен.

Він додав, що тому Пекін намагається балансувати між Заходом та Москвою.

Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко