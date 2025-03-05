Онлайн-трансляція виступу Трампа перед Конгресом США

Президент США Дональд Трамп у ніч на 5 березня виступає перед Конгресом. Він має озвучити результати своєї роботи за час перебування на посаді та плани на наступні 4 роки.

Промова Трампа розпочалася близько 21:00 за східним часом, тобто о 4:00 за Києвом. Про це повідомляє 24 Канал.

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Трансляція виступу Трампа перед Конгресом

Президент США анонсував свій виступ перед Конгресом як "велику ніч". А у Білому домі наголосили, що "ви не захочете пропустити це". До слова, це звернення до Палати представників та Сенату перше з моменту інавгурації Трампа.

Цьогорічну промову Трампа назвали "Відновлення американської мрії". Вона матиме 4 розділи: досягнення Трампа, економіка, фінансування безпеки кордонів і плани щодо глобального миру.

Та нас цікавить, природно, найбільше, що говоритиме президент США про Україну, адже останнім часом відбувалися доволі гострі події після скандалу у Білому домі.

Промова Дональда Трампа у Конгресі: дивіться відео

До слова, на початку свого першого президентського терміну Дональд Трамп також (це цілковито традиційна річ для американських президентів) звертався до Конгресу. Це було 28 лютого 2017 року.

У тій промові політик зосередився на питаннях економічного зростання та реформи охорони здоров'я, на імміграційній політиці, боротьбі з тероризмом та зростанні оборонного бюджету. Про Україну тоді Трамп не згадував.

А проте згадав нашу державу у зверненні "Про стан країни" до Конгресу 4 лютого 2020 року. Говорив, зокрема, про свою політику щодо військової допомоги Україні, а саме про надання протитанкових ракет Javelin для стримування російської агресії.

І навіть тоді Трамп про це говорив у контексті критики попередньої адміністрації Барака Обами, яка, мовляв, надавала Україні лише "ковдри".

Ця заява пролунала на тлі розслідування в рамках імпічменту, пов'язаного з тиском Трампа на українську владу з вимогою порушити справу проти сина Джо Байдена Гантера Байдена.