Дуже боїться дронів: на Петербурзькому форумі глушитимуть зв'язок під час виступу Путіна
Джерело:BBC
На Петербурзькому форумі під час виступу диктатора Владіміра Путіна будуть глушити мобільний зв'язок та інтернет. Пропагандисти заявили буцімто, що таке рішення ухвалили через "технічні роботи".
Проте "технічні роботи" – це лише виправдання. Насправді глушити зв'язок можуть у цілях безпеки, оскільки Путін боїться можливих атак під час виступу.
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Під час виступу Путіна глушитимуть зв'язок
Організатори форуму попередили, що "у зв'язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв'язку, на майданчику проведення ПМЕФ 16.06.2023 тимчасово не буде доступу до Інтернету з мобільних пристроїв". Проте пропагандисти запевняють, що можна буде користуватися Wi-Fi-мережею.
Також про відключення зв'язку та мобільного інтернету повідомляла журналістка Фаріда Рустамова. Вона наголосила, що таке рішення ухвалили через страх Путіна.
У п'ятницю на Петербурзькому форумі виступить Путін − він усе ж таки на нього приїде, хоч у цьому й були сумніви. Але щоб під час пленарної сесії традиційного путінського заходу майданчик форуму не атакували безпілотники, на ньому не працюватиме мобільний інтернет,
– написала вона.
Варто зазначити, що Путін часто використовує тактику з глушінням зв'язку на різних заходах задля своєї безпеки. До прикладу, російський диктатор так боявся атак, що з 7 до 9 червня в Сочі та Адлері було обмежено доступ до інтернету через його приїзд на Євразійський конгрес. Хоча організатори й намагалися знайти виправдання, проте ми розуміємо, з якою метою це роблять кремлівські посіпаки.
Путін зустрівся з "воєнкорами" й розповів їм нові байки
- Російський диктатор 13 червня зустрівся з так званими "воєнкорами". На зустрічі він розповів червову порцію байок про так звану "спецоперацію".
- Зокрема, Путін заявив, що Україна буцімто займає "історичні землі" Росії. Не обійшлося у маразматичних заявах щодо НАТО, які на думку диктатора, також "хочуть захопити історичні території Росії".
- Потім він хотів розповісти про цілі "СВО", але сам заплутався у словах і загнав себе у кут. Путін почав говорити, що вони нібито "змінюються відповідно до поточної ситуації", проте тут же – "залишаються тими самими".
- Звісно, приділив увагу диктатор і наступу ЗСУ на деяких ділянках фронту. Він почав вигадувати й розповідати нісенітниці про "шалені" втрати України, коли російські – нібито в рази менші.
- За словами бункерного діда, контрнаступ ЗСУ розпочався 4 червня. Традиційно Путін почав розповідати, що наші військові вже буцімто встигли втратити 25 – 30% техніки, яку поставили нам міжнародні партнери.