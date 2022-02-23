Виступаю за воєнний стан, – Костенко пояснив, чому надзвичайного стану може бути мало
РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайни стан на території України. Проте його ухвалення може бути недостатньо.
Про це в ефірі 24 каналу розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він зауважив, що рішення народні депутати мають ухвалити на позачерговому засіданні 23 лютого.
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Депутат пояснив, що у разі введення надзвичайного стану держава матиме право на обмеження – мовиться про ймовірне введення комендантської години, перевірки документів та осіб, які перетинають кордон.
Все, що називають воєнним станом або надзвичайним — це все про обмеження прав людини задля збільшення обороноздатності та безпеки,
– сказав секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки.
Голоси знайдуться, – Костенко
У відповідь на питання про те, чи ухвалить парламент рішення Ради нацбезпеки та оборони, Роман Костенко сказав: "Так, думаю, що знайдуться".
"Я, звісно, виступаю за воєнний стан, тому що надзвичайний – це більше про внутрішні загрози. В законі чітко прописано, що він вводиться у разі надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф або у разі замаху на повалення конституційного ладу", – сказав народний депутат.
Наразі перед Україною є зовнішня загроза – Росія. На думку Костенка, питання про правовий режим воєнного стану повинно стосуватися хоча б Луганської, Донецької та деяких прикордонних областей.
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"На це він і воєнний стан, щоб вводити його, коли є зовнішня загроза. Те, що потрібно вводити якийсь стан – 100%. Для того, щоб зберегти життя людей і дати військовим можливість краще працювати на цих територіях", – зазначив Роман Костенко.
Роман Костенко про надзвичайний стан в Україні: дивіться відео
Надзвичайний стан в Україні: коротко
- Олексій Данілов повідомив, що Рада з нацбезпеки й оборони звертається до Верховної Ради щодо прохання введення надзвичайного стану по всій країні.
- Однак запровадити надзвичайний стан просять по всій території України, крім Донецької та Луганської областей.
- У разі його запровадження з'являться правила щодо перевірки документів, обмеження руху транспорту, можливості вилучення зброї тощо.