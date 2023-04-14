Лукашенко хоче сподобатися всім, хто його слухає, – ексагент КДБ про заяви диктатора

Останнім часом Алєксандр Лукашенко робить дуже суперечливі заяви. Втім, він завжди говорив протилежні речі двічі на день, сподіваючись, що і те, і інше подіє на різних отримувачів інформації.

Напередодні білоруський диктатор з'їздив до Владіміра Путіна, який, звісно, тиснув на нього щодо ядерної зброї та участі країни у війні. Лукашенко намагався вислизнути. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Потім гарячими слідами Путін командував до нього Сєргєя Шойгу. Згодом міністерство закордонних справ Білорусі відправило "гінця" для того, щоб поспілкуватися про перемовини.

Лукашенко намагається сподобатися усім

Як підкреслює ексспівробітник КДБ, у Лукашенка останнім часом було дійсно багато цікавих заяв. Нещодавно він просто таки познущався з кремлівського диктатора.

Він сам вийшов до преси і сказав: "Ви знаєтє, мєня абвіняют, что я тут льог пад Путіна... А пад кого там лажится?!". Російською мовою це означає "було б під кого лягати". Гірше знущання з Путіна доволі складно вигадати,

– акцентує Жирнов.

Лукашенко також заявляв, що взагалі давно потрібно відмовитися від ядерної зброї – зібрати її з усіх країн та покінчити з цим раз і назавжди.

"Він ледь не щодня говорить протилежності, сподіваючись на те, що таким чином він сподобається усім, хто його слухає. Кожен почує те, що йому подобається", – підсумував Сергій Жирнов.

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