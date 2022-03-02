Виступила проти війни: у Санкт-Петербурзі ОМОН жорстоко затримав пенсіонерку-блокадницю

Росія напала на Україну, а проте деякі росіяни висловили публічно цьому протест. Їх поки небагато – адже Путін 20 років створював у країні поліцейську систему тотального страху.

Тож і тепер на протестах ОМОНівці жорстко затримують тих, хто насмілився всього-на-всього заявити: "Ні війні". Один із таких цілком мирних мітингів відбувся 2 березня у Санкт-Петербурзі.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Санкт-Петербурзі ОМОН жорстоко затримав пенсіонерку-блокадницю

У мережі зявилися фото та відео, як силовики Кремля затримували людей. На цих зображеннях упізнали відому місцеву петербурзьку художницю Олену Осипову.

Бабуся виходить на протести з 2002 року зі своїми власними плакатами – проти війни та ядерної зброї.

У роки Другої світової війни вона пережила нацистську блокаду міста – тоді ще Ленінграда. Чи переживе вона тепер блокаду Путіним власного народу – невідомо.

Як затримували стареньку – дивіться у відео:

Зауважимо, кремлівський диктатор Володимир Путін, як вважають експерти, збирається запровадити у Росії так званий "превентивний воєнний стан". Навіщо? Щоб без застережень придушувати будь-які протести.

Адже росіяни вже починають потрохи розуміти, що напад на Україну – ніяка не "денацифікація", а військовий злочин проти людства. І Україна не дасть Кремлю уникнути покарання за це!

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