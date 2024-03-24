У мережі часто з'являються кадри, на яких зафіксовані конфлікти військовозобов'язаних із представниками ТЦК. Олександр Павлюк пояснив, чому висвітлення цих інцидентів грає на руку ворогу.

Командувач Сухопутних військ обурений негативним ставленням суспільства до ТЦК.

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Медіа поширює неправильні меседжі

Так, генерал звернувся увагу на те, як за два роки повномасштабної війни "скотився" простір новин. Якщо на початку вторгнення у сюжетах можна було спостерігати історії про величезні черги до ТЦК з охочих стати на захист Батьківщини, а соцмережі переповнювали меми про те, "як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові", то зараз, за словами Павлюка, дійшло до "цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухилянтів".

Замість того, щоб роз'яснювати у своїх матеріалах особливості роботи військкоматів та необхідність виконання військового обов'язку, вільні медіа та блогери зацікавлені у поширенні скандальних репортажів про "неправомірні дії ТЦК" і "пакування в бус". Натомість, каже командувач, ЗМІ свідомо випускають найголовніший акцент – "неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України".

Несправедливе ставлення до військових

Крім того, Олександр Павлюк засудив ставлення до військовослужбовців ТЦК. За його словами, сьогодні військкомати та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?

– дивується генерал.

Росії тільки цього і треба

Командувач Сухопутних військ нагадав, що, поширюючи неправильні наративи про ТЦК, українці у такий спосіб допомагають своєму ворогові. Адже окупанти не нехтують можливістю використати їх для того, щоб зруйнувати єдність нашого народу. І тому подібні репортажі, в яких цькуються працівники ТЦК, перетворюються на потужну зброю в руках противника.

Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?,

– наголосив Павлюк.