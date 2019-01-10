Віта Семеренко фінішувала 6-ю в першій гонці року, перемогу здобула італійка Віттоцці

У німецькому Оберхофі відновився біатлонний сезон. Спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу з біатлону впевнено виграла італійка Ліза Віттоцці.

Ліза відстрілялася на нуль і показала чудову швидкість. Другою фінішувала француженка Анаіс Шевалье, яка також відстрілялася на нуль, але програла італійці всього 5 секунд. Третє місце у шведки Ханни Еберг. Вона з чистою стрільбою програла Віттоцці 15 секунд.

Читайте також: Названо склад збірної України на етап Кубка світу в Оберхофі

Найкращою з українок виявилася Віта Семеренко. Українка впевнено подолала вогневі рубежі та пройшла спринт за 23:03.7 – шостий результат та квіткова церемонія для Віти. Анастасія Меркушина відстрілялася на нуль, але через погану швидкість не змогла претендувати на високі місця – 35-а.

Валентина Семеренко з трьома штрафними колами посіла 65 місце, а Юлія Джима з двома промахами на стійці зуміла фінішувати тільки 68-ю. Найгіршою з українок виявилася Юлія Журавок, яка замінила Олену Підгрушну. Юлія фінішувала на 86 місці.

Таким чином у гонці переслідування з українських біатлоністок візьмуть участь Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24