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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Віта Семеренко фінішувала 6-ю в першій гонці року, перемогу здобула італійка Віттоцці

      2294 Читать новость на русском
      Результати спринтерської гонки в Оберхофі
      Результати спринтерської гонки в Оберхофі / 24smi.org

      У німецькому Оберхофі відновився біатлонний сезон. Спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу з біатлону впевнено виграла італійка Ліза Віттоцці.

      Ліза відстрілялася на нуль і показала чудову швидкість. Другою фінішувала француженка Анаіс Шевалье, яка також відстрілялася на нуль, але програла італійці всього 5 секунд. Третє місце у шведки Ханни Еберг. Вона з чистою стрільбою програла Віттоцці 15 секунд.

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      Найкращою з українок виявилася Віта Семеренко. Українка впевнено подолала вогневі рубежі та пройшла спринт за 23:03.7 – шостий результат та квіткова церемонія для Віти. Анастасія Меркушина відстрілялася на нуль, але через погану швидкість не змогла претендувати на високі місця – 35-а. 

      Валентина Семеренко з трьома штрафними колами посіла 65 місце, а Юлія Джима з двома промахами на стійці зуміла фінішувати тільки 68-ю. Найгіршою з українок виявилася Юлія Журавок, яка замінила Олену Підгрушну. Юлія фінішувала на 86 місці.

      Таким чином у гонці переслідування з українських біатлоністок візьмуть участь Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини біатлону Спорт Юлія Джима Валентина Семеренко Віта Семеренко Анастасія Меркушина Юлія Журавок
      Джерело: 24 Канал
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