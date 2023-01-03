Чоловік із Кривого Рогу розробив унікальний дрон-камікадзе

Українцю вдалось зібрав безпілотник, що за багатьма характеристиками перевершує іранський аналог. Чоловік зазначає, що дрон літає на відстань близько 300 кілометрів та може нести понад 10 кілограмів вибухівки. Очевидно, окупантам слід готуватися до більшої кількості "бавовни" в Росії.

Ні для кого не секрет, що в нашій державі живуть одні з найкращих у світі ІТ-фахівців та інженерів, що здатні розробляти унікальну й високотехнологічну зброю. Власне, криворізькі ЗМІ повідомляють про чоловіка Віталія Бризгалова, що створив потужний дрон, якому немає рівних у Росії.

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Що відомо про розробку: чому вона краща за іранські аналоги

Зауважмо, що виробництво БПЛА коштує до двох тисяч доларів та створював дрон пан Віталій від весни упродовж пів року. Собівартість дрона в десять разів менша за вартість іранського "Шахіда", однак безпілотник може ефективно ліквідовувати склади, техніку та інші ворожі цілі.

10 наших дронів на один їхній "Шахід". Оскільки камікадзе – одноразовий дрон, він має бути дуже дешевим і складатись з доступних деталей. Наш безпілотник — літак довжиною понад 3 метри й вагою 40 кілограмів. Це дрон бригадного рівня, для роботи з тилу, бо може далеко літати,

– констатував Бризгалов.

Окрім того, він зазначив, що цей безпілотний літальний апарат схожий на російський "Орлан", але в цьому може бути й перевага. Жартома чоловік сказав, що росіяни приймуть такий дрон за свій і не зіб'ють його.

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Весною команда пана Віталія розробляла для ЗСУ багі та цифрові міношукачі. А в мирні часи чоловік з побратимами виготовляв електровантажівки та дрони для цивільних.

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Під час розмови з журналістами Віталій Бризгалов заакцентував на тому, що в Україні поки не налагоджене державне серійне виробництво дронів. Зараз цим займаються приватні компанії й команди ентузіастів без доступу до державного наукового ресурсу.

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До цієї теми нагадаємо, що українські ІТ-спеціалісти в новорічну ніч зламали сайти російських міст і розмістили на них святкове привітання Зеленського. Це ще один доказ того, що наші розробники – найкращі.