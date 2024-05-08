Повертався з передової: у ДТП загинув волонтер і батько 6 дітей Віталій Дубас

На Житомирщині в дорожній аварії загинув волонтер Віталій Дубас. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік доправляв гуманітарні вантажі на передову.

Трагічну звістку про загибель Віталія повідомили у міській раді Червонограда, що на Львівщині, звідки родом був сам волонтер.

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Возив гуманітарку для воїнів

Там розповіли, що життя Віталія Дубаса обірвалось у жахливому ДТП на трасі Київ – Чоп поблизу села Миколаївки, коли він повертався з чергової поїздки на передову.

Чоловік від початку російського вторгнення постійно брав участь у поїздках на фронт. Він доставляв гуманітарні вантажі та автівки для наших захисників.

Часто жертвуючи особистими справами та роботою, їхав до військових, відгукуючись на кожну потребу,

– згадують у міській раді.

У загиблого волонтера залишилося 6 малолітніх дітей.

Трагічна загибель волонтерів: інші випадки