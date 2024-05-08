Повертався з передової: у ДТП загинув волонтер і батько 6 дітей Віталій Дубас
Джерело:Червоноградська міська рада
На Житомирщині в дорожній аварії загинув волонтер Віталій Дубас. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік доправляв гуманітарні вантажі на передову.
Трагічну звістку про загибель Віталія повідомили у міській раді Червонограда, що на Львівщині, звідки родом був сам волонтер.
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Возив гуманітарку для воїнів
Там розповіли, що життя Віталія Дубаса обірвалось у жахливому ДТП на трасі Київ – Чоп поблизу села Миколаївки, коли він повертався з чергової поїздки на передову.
Чоловік від початку російського вторгнення постійно брав участь у поїздках на фронт. Він доставляв гуманітарні вантажі та автівки для наших захисників.
Часто жертвуючи особистими справами та роботою, їхав до військових, відгукуючись на кожну потребу,
– згадують у міській раді.
У загиблого волонтера залишилося 6 малолітніх дітей.
Трагічна загибель волонтерів: інші випадки
- У Черкасах загинув волонтер Микола Мацко. Чоловік провалився під кригу. Він був родом із Мелітополя. Після окупації рідного міста Микола покинув домівку та почав волонтерити. У чоловіка лишилися дружина та матір.
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