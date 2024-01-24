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24 Канал Новини України Загинув у ворожому полоні: на Волині повідомили про втрату захисника Віталія Фокіна
25 липня, 06:54
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Загинув у ворожому полоні: на Волині повідомили про втрату захисника Віталія Фокіна

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Ківерцівська громада отримала офіційне підтвердження про загибель Віталія Фокіна, який перебував у полоні з травня 2022 року.
  • Віталій Фокін повернувся з Бельгії, щоб добровільно захищати Україну, і був старшим стрільцем у військовій частині.
  • Віталій Фокін загинув 24 січня 2024 року через "ушкодження від воєнних операцій", пов'язаних з аварією літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Ківерцівська громада отримала офіційне підтвердження про загибель військовослужбовця Віталія Фокіна. 38–річний захисник перебував у ворожому полоні з травня 2022 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ківерцівську міську раду

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Що відомо про Віталія Фокіна та його загибель?

У міськраді розповіли, що Віталій Фокін народився 13 лютого 1985 року у Ківерцях. Чоловік навчався у четвертій міській школі, професійну освіту здобув у Луцькому комерційному технікумі.

Віталій також працював у пожежній частині міста Ківерці. Був одружений. Виховував двох синів.

З початку повномасштабного вторгнення повернувся із-за кордону, з Бельгії, добровільно став на захист Батьківщини. 

Віталій Володимирович був зарахований до військової частини на посаду старший стрілець. У травні 2022 року потрапив у полон до російських окупантів. 

Загинув солдат Фокін Віталій Володимирович 24.01.2024 року від "ушкоджень внаслідок воєнних операцій, спричинених аварією літака Іл-76 в Бєлгородській області Російської Федерації".

Про чин поховання воїна-захисника у міськраді пообіцяли повідомити згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Фокіна, який загинув у ворожому полоні. 