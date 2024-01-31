Сім квартир, криптовалюта та дорогий годинник: що міститься у декларації Віталія Кіма

Віднедавна українські посадовці знову повинні подавати публічні декларації, у яких вказані їхні статки. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вже подав відповідний документ.

Посадовець задекларував, зокрема, декілька квартир, майже мільйон гривень заробітної плати та вказав, а його дружина отримала дорогий годинник у подарунок від чоловіка. Варто додати, що чиновники мають задекларувати статки й доходи до 31 січня, однак досі не всі це зробили.

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Декларація Віталія Кіма

Згідно з опублікованою у Єдиному державному реєстрі декларації, Віталій Кім за 2021 рік отримав 708 тисяч гривень зарплати, а за 2022-й – майже 931 тисячу гривень. Джерелом його доходів є зарплата та премії голови Миколаївської ОВА.

Окрім цього, Кім є власником п'яти квартир у Миколаєві площею від 49 до 116 квадратних метрів, а також має половину прав на квартиру, площею 120 метрів квадратних. Його дружина, Юлія Кім, має у володінні ще одну квартиру розміром у понад 50 квадратів. Сам голова Миколаївської ОВА ще володіє нежитловим приміщенням площею 293 квадратних метрів. Все це було вказано й у декларації за 2022 рік.

Окрім цього, Віталій Кім має автомобіль – Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, а ще орендує у компанії "Моноліт" Volkswagen Touareg R-Line. Його дружина має Subaru XV. Змін за 2023 рік не відбулося – ці пункти в декларації ідентичні до 2022 року.

Дружина голови ОВА Юлія Кім 2021 року заробила 1 мільйон 283 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та роботи в компанії "Мисливець Миколаїв". У 2022 році вона отримала 65 тисяч гривень зарплатні від неї. Також Юлія Кім має на рахунку біткоїн на суму 848 тисяч гривень. Також жінка отримала від Віталія Кіма подарунок у вигляді годинника Hublot вартістю майже 439 тисяч гривень.

Декларування посадовців

У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення та відкриття е-декларацій. Вони були закриті від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку планувалося, що публічний доступ відкриється через рік, однак після критики було прийняте рішення відкрити їх одразу, як закон набере чинності.

Планується, що у випадку неподання декларацій чи необхідних документів, а також в тому випадку, якщо чиновники не пройшли спеціальну перевірку, посадовців планують позбавляти посади. Винятки є лише для громадян, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Росії.

НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування 10 грудня. Якщо декларація особи не відображається на сайті, то це означає, що до НАЗК надійшов запит на вилучення. Зробити це може Генштаб.

Готівкою подружжя зберігає понад 95 тисяч доларів і 509 тисяч гривень. До вступу Кіма на посаду у сім'ї було 270 тисяч доларів заощаджень готівкою. Також у родини є рахунки в іспанському банку, на рахунку Юлії Кім 69 тисяч євро, у Віталія Кіма – 74 тисячі євро.