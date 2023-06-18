Дев'ять з десяти: Віталій Кім показав кохану дружину на стрільбищі

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім потішив своїх підписників в інстаграмі. Він виклав відео, на якому можна побачити, як зі стрільбою справляється його дружина Юлія.

Ролик глава ОВА зняв на полігоні. Там його кохана стріляла з автомата, чим вразила не лише редакцію 24 Каналу, а й підписників Віталія Кіма.

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Влучність вражає

Очільник Миколаївської ОВА лаконічно підписав ролик. Але цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що з Юлею окупантам, якби вони потрапили їй під гарячу руку, краще б не мати справу.

Дев'ять з десяти, небезпечно,

– написав він.

Кім показав свою дружину на стрільбищі: дивіться відео

У кінці відео вона видихає, усміхається та вигукує: "Нормально".

Підписники Віталія Кіма у захваті від результативності стрільби. Вони засипали компліментами Юлію та сказали, що главі ОВА потрібно бути вкрай обережним:

Якби замість мішеней був окупант, то було б 10 з 10;

Наші чоловіки найкращі захисники, але і жінки наші дуже сильні та небезпечні;

Ви у безпеці;

З такою дружиною дуже небезпечно сперечатися – пристрелить.

Раніше того ж дня Віталій Кім виклав інший ролик. На ньому можна побачити, як його кохана вирушає на полігон на стрільбище. Він же з сином залишилися вдома, за словами глави ОВА.

Мама поїхала на стрільбище тренуватися. Залишила нас з сином прибирати вдома,

– написав він в інстаграмі.

На ролику можна побачити, що Юлія одягнена у чорні легінси, футболку та кепку. Особливу увагу до себе приковує автомат, який можна побачити у рюкзаку в неї на спині.

Зауважимо, що напередодні Віталій Кім шокував заявою щодо повномасштабного вторгнення. Він зізнався, що не готувався до нього.

Вторгнення Росії стало несподіванкою

В інтерв'ю глава Миколаївської ОВА зізнався, що не вірив у те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення. Тож, особисто до цього не готувався. Він також визнав, що й область могла ретельніше підійти до цього питання.

Ні. Ні, не готували (до повномасштабної війни – 24 Канал). Ми робили, що потрібно робити, але ми могли зробити набагато більше, якби були впевнені, але як кажуть: "Знав би де впадеш, то сіна підстелив би",

– сказав глава ОВА.

За його словами, Тероборона Миколаївської області 24 лютого була у стані мирного часу. Правда, незадовго до повномасштабного вторгнення голови державних адміністрацій пройшли курс. Його організовував Офіс Президента. І спрямований він був на взаємодію з військовими з військово-цивільної оборони.