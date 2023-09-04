"Доброго вечора, ми з України": Кім розповів, чому виходив у соцмережі з цією фразою

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Кім записував звернення до людей. І щоразу він починав з фрази "Доброго вечора, ми з України".

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що це була ідея його радниці Вікторії Олійник. Власне вона й створила цей телеграм-канал.

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Кім розповів, що Олійник відповідає за медіаполітику Миколаївської області.

Я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску на слуху,

– наголосив голова Миколаївської ОВА.

Окрім того, він розповів, що групи спротиву, які вже зараз у бригадах, віталися між собою "Доброго вечора, ми з України". Це був об'єднувальний фактор, щоб всі пам'ятали, що ми – українці.

Як формувався медійний образ Кіма

Голова Миколаївської ОВА розповів, що його образ, який так полюбився українцям у перші дні повномасштабного вторгнення, створювався органічно. Кім зауважував, що щось – гарна ідея, і її можна використати. Українці дуже полюбили голову Миколаївської ОВА. Окрім того, він став героєм численних мемів. Водночас часу насолоджуватися такою народною любов'ю у Кіма не було. Максимальна зосередженість була на обороні області від російських окупантів.