Страшно, але не все так сумно, – Кім про обстріли та ймовірне відкриття миколаївських портів

Миколаївська область потерпає від масованих обстрілів з боку російських військових. Попри це на Миколаївщині можуть запрацювати порти.

Кім заявив, що окупанти знищують Миколаїв

Про це під час звернення розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що через російські обстріли на Миколаївщині дуже сильно страждає інфраструктура.

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Віталій Кім заявив, що окупанти знищують Миколаїв. Водночас очільник Миколаївської ОВА наголосив, що внаслідок обстрілів мало вбитих і поранених.

"Святий Миколай нас береже, тому ми не Маріуполь", – додав він.

. Маріуполь декілька місяців перебував у блокаді й також потерпав від масованих обстрілів з боку росіян. У місті загинуло понад 22 тисячі мирних людей.

Попри масовані обстріли, як підкреслив Віталій Кім, у Миколаєві відкриті магазини та заклади харчування.

"Так, страшно, так жахливо. Але не так сумно, як все насправді є", – сказав він.

Окрім того, очільник Миколаївської ОВА повідомив, що провів розмову з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, під час якої йшлося про відновлення роботи миколаївських портів.

Можливо, через декілька тижнів буде зрозуміло, чи можуть відкритися миколаївські порти. У такій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої перемоги,

– резюмував Кім.

Миколаїв потерпає від обстрілів окупантів

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