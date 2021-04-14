Час єднатися, – Кличко записав відеозвернення через ескалацію Росії

Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що Росія не полишає спроб знищити Україну. Тому мер Києва закликав до єдності. Зокрема він пригадав, що бійці на передовій та дипломати потребують сильного тилу. Разом з тим він зауважив, що центральна та місцева влада мають бути єдиним фронтом й "відкласти свої партійні прапори".

Віталій Кличко зауважив, що "на 8 рік російської збройної агресії ворог не полишає спроб знищити Україну". Про це він сказав 14 квітня у відеозверненні.

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Сьогодні він (ворог – 24 канал) впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян, спровокувати внутрішнє протистояння,

– сказав мер Києва.

Що ще сказав Кличко

Кличко закликав людей не боятись, не вірити неперевіреній інформації та не поширювати її. "Залишимо страх ворогу. Холодний розум та впевненість робить нас сильними", – сказав мер.

Центральна та місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності спільними зусиллями ми змогли зупинити "русский мир". Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу – силу єдності,

– зауважив Віталій Кличко.

Додав також, що зі свого боку представники місцевого самоврядування та міські голови готові вживати всіх заходів для захисту країни. Зокрема київський мер запевнив, що зроблять все для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст.

Від імені Асоціації міст України, головою якої він є, закликав "представників українських політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію".

Ми маємо відкласти свої партійні прапори задля захисту головного прапора – прапора України,

– сказав політик.

Він запевнив, що вірить в силу української армії та довіряє українським дипломатам. Водночас пам'ятає про те, що ті, хто стоять на передовій потребують міцного тилу.

"Тому наше завдання сьогодні – забезпечити сильний тил нашим воїнам та дипломатам. Сьогодні час єднатись. Єднатись, щоб вистояти. Єднатись, щоб перемогти", – сказав Кличко.

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Що цьому передувало

9 квітня мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу закликав Кабмін розглянути питання про введення локдауну на всій території України та обмежити пересування між регіонами.

У той же день прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй фейсбук-сторінці відповів, що "очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну".

Коротко про загострення ситуації