Підполковник поліції влаштував скандал у київському ресторані GoodWine: що про нього відомо

21 квітня вранці у київському ресторані "Гудвайн" спалахнув скандал за участі підполковника Нацполіції та голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців.

Сварка між чоловіками розпочалася через те, що правоохоронець нахабно всівся за столик бізнесмена, який той заздалегідь забронював, і відмовлявся пересідати, реагуючи на зауваження працівників закладу погрозами і лайкою. У Центрі протидії корупції розповіли, що відомо про героїв скандалу.

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Катається на незадекларованій автівці

Так, активісти дізналися, що підполковник поліції Манасян їздить на Audi RS6. Вартість авто на спеціалізованих сайтах становить від 60 до 140 тисяч доларів.

Слід зауважити, що в жодній з декларацій правоохоронця про цей транспортний засіб не згадується.

Також відомо, що у Манасяна є брат Армен, який теж працює у Нацполіції на посаді заступника начальника Управління стратегічних розслідувань в місті Києві.

Разом брати ділять квартиру у столиці, розмір якої складає 100 квадратних метрів.

Крім того, Армен, отримуючи зарплатню в 600 тисяч гривень за рік, задекларував два авто загальною вартістю близько 2 мільйони гривень. Автівки записані не на поліцейського.

Будує тунель між станціями "Либідська" та Деміївська"

Другим учасником конфлікту виявився Максим Шкіль, власник фірми "Автострада".

Ця компанія лише за 2021 рік отримала 46,6 мільярда за програмою "Велике будівництво". Це найбільший дохід серед усіх фірм, які займаються ремонтами доріг.

За час повномасштабного вторгнення розмір підрядів впав. За 2 роки з початку вторгнення "Автострада" отримала від Держвідновлення та місцевих органів влади 17,62 мільярда гривень.

Прямо зараз саме фірма Шкіля ремонтує тунель між станціями Київського метрополітену "Либідська" та Деміївська",

– розповіли у Центрі протидії корупції.

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