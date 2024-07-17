На війні загинув військовослужбовець Держспецзв'язку Віталій Полонніков

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та доньок. Удень 17 липня стало відомо про загибель старшого лейтенанта Віталія Полоннікова.

Він був військовослужбовцем Держспецзв’язку. Віталій віддано виконав свої військові обов'язки та встав на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення.

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Що відомо про смерть Героя

З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого лейтенанта Віталія Полоннікова, військовослужбовця Держспецзв'язку,

– мовиться в повідомлені Держспецзв'язку.

Там розповіли, що Віталій був одним із тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України та виконував свої військові обов'язки у складі 112 та 119 окремих бригад територіальної оборони, а також у лавах 47 окремої механізованої бригади.

Також у Держспецзв’язку висловив співчуття родині загиблого Героя.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Полоннікова. Вічна пам'ять українському воїну, який до останнього подиху боронив рідну землю.