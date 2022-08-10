Журналіст Віталій Портников знайшов у своїй львівській квартирі пристрій для підслуховування

Журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов у себе вдома пристрій для підслуховування.

Журналіст знайшов пристрій у своїй львівській квартирі. На місце одразу викликали поліцію та СБУ.

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Портніков виявив прослуховування у своїй квартирі

У мережі показали, як виглядає пристрій для прослуховування, який Портников знайшов у своїй квартирі. Це диктофон з можливістю довго вести запис.

Депутат Микола Княжицький розповів, що поліція приїхала на місце дуже швидко. Натомість СБУ приїхали із певною затримкою.

Хто такий Віталій Портников

Це відомий український публіцист, письменник і журналіст. Він є оглядачем "Радіо Свобода" і є постійним автором аналітичних статей у виданнях на політичну й історичну тематику. Окрім українських видань, регулярно публікувався у латвійських, естонських, російських, білоруських та польських виданнях.

Через свою діяльність у 2018 році був занесений у санкційний список росії.

До слова, днями у координаційному штабі Управління СБУ у Харківській області виявили чоловіка, який передавав цінні дані російським спецслужбам.

Портніков прогнозував, чим обернеться знищення Керченського мосту

У своєму блозі Віталій Портніков написав: якщо ми все ж таки сподіваємося, що Україна буде державою у кордонах 1991 року, а не 2014-го чи навіть 2022-го, про долю Керченського мосту дійсно треба думати. Ми вже бачимо, що це – не цивільний об'єкт.

Коли Керченський міст проєктувався, президент росії володимир путін презентував його саме як зв'язок росії з так званим "новим федеральним округом". Однак насправді зв'язок був потрібний російському правителю зовсім з іншою метою, ніж продекларовано,

– пояснив журналіст.

Портніков додав, що міст побудували з корупційною та логістичною метою, а також, щоб довести Заходу, що санкції, запроваджені проти росії 2014 року, після окупації Криму, не спрацьовують. Детальніше про це читайте за посиланням.

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